I poliziotti l'hanno afferrata, strappandogliela dalle mani, proprio quando stava per scaraventarla giù dalla finestra. In preda ad un delirio omicida, un uomo di 32 anni stava per uccidere la figlia minore davanti alla madre e ad un'altra donna che in quel momento era presente in casa. Lo scioccante episodio si è verificato a Tor Bella Monaca in largo Ferruccio Mengaroni.

Le volanti presenti sul territorio dislocate per i piani di controllo dal questore Carmine Esposito, hanno scongiurato che il quell' appartamento accadesse il peggio. Il trentaduenne, dopo aver citofonato insistentemente al campanello è entrato in casa inveendo con frasi ingiuriose all' ex moglie. In un crescendo di violenza ha preso la sedia dove era seduta la minorenne per buttarla di sotto. L' uomo è strato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.(E. Orl.)

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

