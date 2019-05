I pm di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine sulla morte di un bambino di un anno avvenuta in una asilo nella zona del quartiere Appio.

Nel procedimento, al momento a carico di ignoti, si ipotizza il reato di omicidio colposo. Al momento le ipotesi portano a pensare ad un decesso avvenuto per cause naturali ma la Procura, per fugare ogni dubbio, ha disposto una autopsia dopo l'esame esterno della salma. I genitori del piccolo non hanno ancora presentato denuncia su quanto accaduto.

Fino alla tarda serata di lunedì i carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno ascoltato le maestre dell'asilo per ricostruire gli ultimi atti di vita del bambino. Le educatrici sono intervenute con tempestività e zelo appena hanno visto agitarsi nella culla. Un dramma che, dopo che si è diffusa la notizia ha sconvolto l'intero quartiere: «Quell'asilo è frequentato da molti bambini, un struttura molto accogliente».

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

