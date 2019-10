I piccoli italiani i più obesi d'Europa primato alle famiglie del Sud

Loris Alba

Poco sport, vita decisamente sedentaria e tanto cibo spazzatura: per i bambini del Belpaese la cura dell'alimentazione è un miraggio. Al punto che i ciccioni sono in aumento. Secondo il rapporto sulla malnutrizione infantile della ong Helpcode (pubblicato in occasione della Giornata mondiale contro l'obesità che cade domani), l'Italia detiene infatti il non esaltante record europeo di bambini obesi e in sovrappeso. Con buona pace dei presunti benefici della dieta mediterranea.

Un bambino su tre - nella fascia d'età compresa tra i 6 e i 9 anni - ha seri problemi di linea. I baby italiani obesi o in sovrappeso sarebbero arrivati a toccare le centomila unità e i maschi, in questo senso, superano di poco le femmine (21% contro 14%). L'obesità infantile si concentra soprattutto nel Meridione, dove le famiglie con bimbi extralarge sono di più. Il record è quello della Campania, regione in cui oltre il 40% dei bambini risulta essere over size. Seguono poi a ruota i bambini di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. Ma anche nel mondo il numero di under 5 extralarge risulta in continua crescita e ha da poco superato quota 40 milioni, registrando un aumento di 10 milioni rispetto ai dati relativi al 2000. Un problema che, riguardando in prima persona anche i vicini ciprioti, greci e spagnoli, sembrerebbe smentire come detto il mito dell'efficacia della dieta mediterranea, considerata per anni sinonimo di salute e benessere alimentare ed ora rimpiazzata dalla diffusione dei fast-food. L'obesità nasce nella maggior parte dei casi da stili di vita poco equilibrati, dal consumo eccessivo del cosiddetto junk food ( cibo spazzatura) e da un'attività fisica spesso assente nelle giornate dei più piccoli. Per cambiare rotta, però, basterebbe eliminare le abitudini meno salutari.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

