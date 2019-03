I piccoli eroi: «Credevamo fosse il nostro ultimo giorno di vita»

«Abbiamo pensato che sarebbe stato il nostro ultimo giorno di vita». A rendere ancor più drammatica questa frase è il fatto che a pronunciarla è Rahmi, 13 anni, è il piccolo eroe che ieri ha avuto il coraggio di prendere un cellulare caduto per terra, nasconderlo e chiamare i soccorsi e salvare tutti i suoi compagni dal folle piano di Ousseynou Sy. Parla dalla palestra dell'Istituto Margherita Hack di San Donato Milanese, dove sono stati raccolti gli studenti di seconda media che non hanno avuto bisogno di cure mediche. Con loro ci sono i genitori, se possibile anche più spaventati e sotto choc dei figli. «Mi è sembrata strana la telefonata a quell'ora - racconta il padre del ragazzino - Ha detto in maniera concitata stiamo andando verso la tangenziale, ci vuole uccidere. Non sono ancora morto per adesso però dovete aiutarci, chiama i soccorsi». In quel momento i carabinieri avevano già ricevuto il primo allarme dal 13enne e due pattuglie erano in viaggio per raggiungere l'autobus.

«L'autista era un po' in ritardo rispetto al solito - spiega Rahmi - Siamo saliti salutando l'autista e poco dopo ha detto dovete stare in silenzio, ci ha minacciato con pistola e coltello. Ha dato ordine a un professore di bloccarci con fascette di plastica e ha sequestrato tutti i cellulari. Uno gli è sfuggito perché è caduto a terra. Allora mi sono liberato delle manette, facendomi anche un po' male, e l'ho raccolto per chiamare anche io il 112». Spiega un altro ragazzo: «Avevamo tutti paura. Abbiamo anche tentato di dare l'allarme dai finestrini ma avranno pensato tutti che fosse uno scherzo. Quando siamo arrivati verso Milano si è fermato tre volte: la prima ha lanciato gasolio dappertutto, la seconda ha cosparso altra benzina sulle tendine dei finestrini e la terza ha spiegato che voleva vendicarsi delle tre figlie morte nel Mediterraneo durante la traversata per arrivare in Italia. Ha detto che la colpa era di Di Maio e Salvini». Il procuratore di Milano Francesco Greco ha ripetuto più volte che senza l'intervento dei carabinieri ci sarebbe stata una strage.

Ma anche i carabinieri hanno elogiato i ragazzini: «Il loro coraggio ha evitato la tragedia». (S.Gar.)

