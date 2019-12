I pazienti fanno rete con F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche

ROMA - Ha preso il via il primo network nazionale F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche, che riunisce le Associazioni Pazienti con tumori del sangue. È una nuova realtà associativa, per rispondere ai bisogni delle persone che hanno ricevuto e riceveranno una diagnosi di neoplasia ematologica. «È un network finalizzato a costituire una voce unica e più forte nel dialogo con le Istituzioni - spiega Davide Petruzzelli, Coordinatore F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche e Presidente di La Lampada di Aladino Onlus - Gli obiettivi sono molteplici, perché complessa è la realtà delle malattie oncologiche viste dagli occhi del paziente, e tanti ancora i bisogni insoddisfatti».

In occasione della presentazione del network a Roma sono stati illustrati anche i risultati del sondaggio Le voci contano su 850 pazienti, che ha messo in evidenza importanti lacune informative su malattia, percorso di cura e qualità di vita. In particolare il 65% degli intervistati non è a conoscenza dell'esistenza di Associazioni Pazienti al momento della diagnosi e il 41% è stato invitato a contattarle, perlopiù da altri pazienti. Per contro, circa l'80% di chi vi si è rivolto ha trovato molto utile il supporto ricevuto. (A.Cap.)

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

