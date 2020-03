I pasti ai bisognosi? Ci pensano i vigili

«Ho ricevuto una telefonata da parte di Antonio Di Maggio, comandante del nostro corpo di Polizia Locale, che ci ha comunicato come numerosi agenti si siano resi disponibili su base volontaria a consegnare pasti e beni di prima necessità presso le abitazioni dei più bisognosi». Così l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis. «Abbiamo accolto con entusiasmo questa notizia - aggiunge - perché la rete della solidarietà diventa ogni giorno più fitta e robusta per tutelare, in primis, chi oggi è fiaccato dalla solitudine e dalle difficoltà economiche. La Polizia Locale, oltre a garantire ogni giorno la salvaguardia della salute pubbliche tramite i controlli si afferma come un presidio solidale. Registrata la disponibilità - prosegue l'assessore - il Corpo organizzerà un contingente, che si occupi di supportare a domicilio le persone in condizione di fragilità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

