I parcheggi dei motorini? Un miraggio

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Via Rasella chiusa da due mesi. Via degli Avignonesi bloccata da quattro settimane. Parcheggiare a ridosso del Tridente è praticamente impossibile. Lo sanno tutti i motociclisti che ieri sono tornati a casa con un bel verbale sulla sella.Già, perché l'offensiva di nuovi pizzardoni in pettorina non ha risparmiato nessuno. Ogni infrazione, che sia di tre centimetri sulle strisce pedonali come la sosta fuori dagli stalli, veniva sanzionata. Roba mai vista a Roma. Il rispetto delle regole del codice della strada è sacrosanto, ma se un Comune mette in condizione i cittadini di poterle rispettare: in centro questo non è possibile. Un parco mezzi di 200mila tra scooter e moto e più di 10mila auto a dispetto di spazi pari a circa il 3,5% delle esigenze: in pratica 7mila stalli per le due ruote. Questi sono i numeri che costringono i motocilisti a inventarsi i parcheggi, cercando di non creare disagi ai pedoni e di evitare il foglietto bianco della multa. Serve quindi buonsenso in una zona dove gli equilibri sono assolutamente instabili. Portare a casa migliaia di multe non è la soluzione, educare alla correttezza sì.(F. Pas.)