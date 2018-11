Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I panni sporchi si lavano in famiglia. Tuttavia qualche volta finiscono per essere sciacquati in pubblico. E tutti ci mettono bocca. Social o gossip poco importa: quando finisce un amore tra due personaggi noti siamo davanti a un caso nazionale. La rottura del fidanzamento tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi è solo la punta di un iceberg. Se i protagonisti sono Al Bano e Romina è la cronaca rosa che va in fermento, ma se divorzia un politico scoppia il finimondo.Il caso Berlusconi-Lario ha collezionato aperture di quotidiani per lungo tempo. La lettera alla stampa dell'ex seconda moglie del Cavaliere ha scatenato un putiferio. E chi dimentica quelle parole, pesanti come un macigno: Quello che emerge dai giornali è un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere. Frase che sa di sentenza, pronunciata in seguito agli spettacoli che si organizzavano ad Arcore. Veronica Lario è un'ex attrice, nota soprattutto per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi e madre di Barbara, Eleonora e Luigi. La separazione è avvenuta nel 2014 sotto la lente di ingrandimento dei media, un contenzioso aspro e una lunga battaglia legale sull'assegno di mantenimento che negli anni ha avuto sentenze che hanno modificato il primo giudizio.Altri casi eclatanti sono stati quelli di Gianfranco Fini e Gianni Alemanno. Nel caso dell'ex leader di An l'ex moglie, Daniela Di Sotto, dopo aver raccontato come sia difficile vivere accanto a un uomo di fascino e potere, corteggiato da donne senza dignità, ha deciso di scegliere la strada del divorzio. Il gossip che vedeva protagonista Fini e la Prestigiacomo è stato un detonatore per il matrimonio. In seguito, l'ex presidente della Camera si è legato a Elisabetta Tulliani.Per quanto riguarda invece il divorzio tra Gianni Alemanno e Isabella Rauti non si sono ancora spenti i fuochi della battaglia. Lei, dopo l'ennesimo servizio fotografico dell'ex sindaco di Roma in dolce compagnia, è esplosa su La Stampa: «Alemanno ha tradito calpestando la nostra storia». Ma non finisce qui. È proprio di questi giorni il post di lei indirizzato all'ex marito, che ha avuto il torto di ricordare suo suocero, Pino Rauti, volto storico del Movimento sociale italiano, postandolo in una vecchia foto davanti al muro di Berlino. La risposta di Isabella è stato eloquente: «Non sei degno di ricordare mio padre». (M. Cas.)riproduzione riservata ®