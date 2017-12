I palestinesi esultano

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiAppena 9 voti contro, 35 astenuti e ben 128 voti a favore. Italia inclusa. L'assemblea generale dell'Onu, ieri, ha approvato a larghissima maggioranza la risoluzione presentata da Yemen e Turchia che condanna il riconoscimento di Gerusalemme a capitale di Israele da parte dell'amministrazione Trump. Un no netto, nonostante le dichiarazioni di Trump contro i Paesi che si sarebbero espressi in modo favorevole alla risoluzione. Compatta l'Europa nel sì. Al fianco di Trump sono rimasti Guatemala, Honduras, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo, oltre ovviamente a Israele. Nel conteggio dei nove si contano anche gli Usa.«Gli Stati Uniti ricorderanno questo giorno», ha detto l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, minacciando di tagliare i fondi americani all'Onu. «Avremo la nostra ambasciata a Gerusalemme, nessun voto farà la differenza» è il messaggio del governo Usa. Dure critiche all'esito del voto sono arrivate dal rappresentante israeliano: «Questo voto finirà nel secchio della spazzatura della storia». Il premier Benyamin Netanyahu ha ringraziato Trump e l'ambasciatrice Usa «per la forte difesa di Israele e della verità». «Israele rigetta del tutto questa risoluzione assurda, Gerusalemme è la nostra capitale e sempre lo sarà», ha affermato aggiungendo di «apprezzare il crescente numero di Paesi che hanno rifiutato di partecipare a questo teatro dell'assurdo».Soddisfazione è stata espressa dal portavoce del presidente Abu Mazen, Nabil Abu Rudeineh: «Questa decisione ribadisce ancora una volta che la giusta causa palestinese gode del sostegno della comunità internazionale e che nessuna decisione da qualsiasi parte può cambiare la realtà: Gerusalemme è un territorio occupato in base alla legge internazionale». E ancora: «Continueremo i nostri sforzi all'Onu e nelle organizzazioni internazionali per mettere fine all'occupazione e stabilire il nostro stato di Palestina con Gerusalemme est su capitale».Gerusalemme «è la capitale di Israele, che l'Onu la riconosca o no - ha dichiarato Netanyahu, nel corso dell'inaugurazione di un ospedale nel sud di Israele - Ci sono voluti 70 anni prima che gli Usa la riconoscessero come tale, e ci vorranno anni anche per l'Onu».riproduzione riservata ®