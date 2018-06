Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I nuovi viaggiatori li vedremo a settembre, ma fin da ora la settima edizione di Pechino Express gioca a carte scoperte. È fissata per il 22 giugno la partenza dei nuovi protagonisti, che assieme a Costantino della Gherardesca, confermato per la sesta volta consecutiva alla conduzione voleranno fino in l'Africa. Marocco, Sud Africa e Tanzania, i tre paesi scelti per la nuova stagione.Otto le coppie in gara, alcune già definite, come Adriana Volpe e Marcello Cirillo, volti storici de I Fatti Vostri, che formeranno la coppia dei «mattutini». Accanto a loro, i «surfisti» Andrea Montovoli (ex-Isola dei famosi) e Francisco Porcella (ex Ballando con le stelle), le modelle Federica Riccardi e Nicole Murgia (mogli dei calciatori Alessio Cerci e Andrea Bertolacci), il protagonista di Riccanza Tommaso Zorzi (dovrebbe entrare nella coppia dei «ridanciani» assieme a Paola Caruso, l'ex-Bonas di Avanti un altro) e la figlia d'arte Rachele Fogar, modella e figlia più piccola dell'esploratore Ambrogio Fogar.Qualche polemica, invece, per l'attrice e conduttrice Eleonora Brigliadori, in tandem con il figlio Gabriele Gilbo (studente laureando in economia), per le opinioni eccentriche della conduttrice su metodi alternativi alla chemioterapia per la cura del cancro.Le 8 coppie parteciperanno alla settima edizione dell'adventure-game dell'autunno di Rai2, prodotto da Magnolia (gruppo Banijay). L'avventura di Pechino sta per cominciare.