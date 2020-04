Da via Chiabrera (che si trova a due passi da San Paolo), a piazza San Cosimato a Trastevere, passando per via San Francesco a Ripa e dintorni. Poi ecco via Bering al quartiere Ostiense. Per terra solo mascherine e guanti usati che nessuno raccoglie. Sono i nuovi rifiuti dell'éra Covid.

E il viaggio prosegue fino a via dei Gracchi in Prati, come pure in via Rosa Raimondi Garibaldi a Garbatella, via Merulana, via Appia Nuova. Mascherine sanitarie e guanti di lattice usati gettati in strada come nulla fosse, segno tangibile di un'inciviltà senza confini. Fanno bella mostra di sé fuori dai cassonetti, sui marciapiedi, persino nelle fessure dei muri.

Insomma, questa è l'altra faccia dell'allarme igienico. Sanificare le strade significa anche ripulirle dai rifiuti della protezione anti virus, evitando altri rischi per la salute.

(V.Con.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 05:01

