I nuovi i contagi scendono a quota 29

Torna a scendere il trend dei nuovi casi a Roma che ne registra 29 in più contro i 46 di martedì. dato che sale a 63 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale. Contenuta la diffusione del virus anche nel resto della Regione con altri 17 casi che portano il totale a 80, per il quarto giorno consecutivo sotto quota 100. A Frosinone sono nove i positivi in più, a Viterbo sette, a Rieti due e a Latina uno. «Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa», ha dichiarato l'assessore alla Salute Alessio D'Amato. Sette i morti, di cui uno a Roma, quattro in provincia e uno sia a Viterbo che a Frosinone. Il totale ha raggiunto 370 vittime. Risale il numero di pazienti in terapia intensiva, tre in più, e quello dei ricoverati con sintomi, quattro in più. Dodici invece i guariti che ora sono 1142 su un totale di 5973 casi da inizio emergenza. «Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate», ha sottolineato D'Amato. Ad oggi sono 482 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nel pomeriggio di ieri, al termine di una fase di riabilitazione, è stato dimesso dall'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani il Poliziotto di Pomezia.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 05:01

