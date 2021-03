I nuovi contagi volano a 20.884

I dati più preoccupanti del contagio arrivano dalle strutture ospedaliere. Secondo il bollettino di ieri, si confermano in aumento i numeri dei posti letti occupati nei reparti Covid (che stanno per tornare sopra quota ventimila) e nei reparti di terapia intensiva (nuovamente sopra 2400).

Sono gli indicatori che mostrano in maniera più evidente la crescita della curva epidemica provocata dalla diffusione della variante inglese, ormai prevalente in tutto il Pese: ieri 20.884 nuovi casi positivi su 358.884 tamponi, 51.083 da inizio settimana contro i 39.368 di sette giorni fa e i 29.811 di due settimane fa. Il traguardo dei tre milioni di contagi da inizio pandemia è ormai dietro l'angolo. In risalita il tasso di positività: da 5,1% a 5,8%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 347: il totale è salito a 98.635. (S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 05:01

