I nuovi casi sono 1434, in intensiva 150 pazienti

Il numero di tamponi torna ad avvicinare quota centomila ma il contagio non schizza verso l'alto. Osservando Paesi vicini come Francia e Spagna, la sensazione è che l'Italia sia riuscita, ad oggi, ad arginare una seconda forte impennata.

Il bollettino di ieri ha registrato 1.434 nuovi casi positivi, in leggero aumento rispetto a martedì con quasi quattromila tamponi in più. Le regioni più colpite sono Lombardia, Campania (sopra i 200 casi) e Lazio (175) mentre in tutta la penisola i positivi al momento sono quasi 35mila. Crescono invece, ed è il dato da tenere sotto la lente d'ingrandimento, i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora hanno raggiunto la cifra di 150, facendo segnare un +7 in sole ventiquattro ore. In lieve risalita anche i ricoverati con sintomi in altri reparti (+18). Sale, purtroppo, il numero di decessi: ieri hanno perso la vita altre quattordici persone.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

