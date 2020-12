I nuovi casi sono 12.756, 499 le vittime

Il weekend lungo che ha coinvolto anche la festa dell'Immacolata ha finito per mescolare le carte, o meglio i numeri. Si è abbassato molto il dato del contagio (ieri meno di tredicimila nuovi positivi) ma oltre al calo costante della curva ci si è messo il crollo dei tamponi: ieri ne sono stati effettuati solo 118mila, mentre da inizio settimana sono 379mila contro i 520mila della settimana scorsa. Evidente, quindi, la discesa, che tuttavia ha coinvolto in parte anche i decessi: 499 i morti registrati ieri, 1.661 negli ultimi tre giorni. Tra lunedì e mercoledì scorso furono 2.141, ben 480 di più. E il totale è ormai arrivato a sale a 61.739.

Nel dettaglio delle regioni la Lombardia si conferma in testa per decessi giornalieri (69 contro i 67 del Piemonte), il Veneto per contagi (2.427) seguita da Campania, Lazio e Lombardia. Sono 152 i nuovi ingressi in terapia intensiva mentre il totale dei posti letto occupati scende di 25 unità. (S. Pie.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA