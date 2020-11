I nuovi casi oltre trentamila, ma cala il rapporto con i tamponi

Per il primo giorno a distanza di settimane il rapporto tra positivi e casi testati fa marcia indietro. Poco più di un piccolo punto percentuale (ieri al 23.9% contro il 25,4 di martedì) che conferma una lieve frenata della curva epidemiologica delle ultime 48/72 ore. Con i 30.550 casi riscontrati ieri (su 211.831 tamponi) negli ultimi tre giorni sono 81.045 i nuovi contagi contro i 63.997 degli stessi giorni della settimana precedente: un aumento non più esponenziale che potrebbe risentire dei primi effetti del dpcm del 18 ottobre quando fu introdotto l'obbligo di mascherina anche all'aperto insieme ad alcune limitazioni di orario per bar e ristoranti. Costante invece il numero di decessi (altri 352 di cui 96 solo in Lombardia) mentre in terapia intensiva sono 67 i posti letto occupati in più e negli altri reparti sono cresciuti di oltre mille unità. Le regione più colpita è sempre la Lombardia con con 7.758 nuovi casi, seguita dalla Campania - per la prima volta oltre i 4mila (4.181) - e dal Piemonte (3.577). In totale in Italia le persone attualmente positive sono 443.235 mentre i guariti sono 307.378 (ieri +5.003).(S. Pie.)



