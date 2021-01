I NUMERI DELLA PANDEMIA

Si mantiene sostanzialmente costante l'andamento del contagio degli ultimi giorni con altri 17.246 casi positivi registrati ieri a fronte di 160.585 tamponi. Un dato leggermente in crescita rispetto a mercoledì (con il tasso di positività passato dal 9% al 10,7%) ma che risulta in lieve calo nel confronto tra lunedì e giovedì della scorsa settimana (59.794 casi positivi contro 64.529 in quattro giorni).

Impietoso invece il numero dei decessi che dopo aver superato quota ottantamila da inizio epidemia ieri ne ha visti emergere altri 522 e ben 2.093 da inizio settimana. Secondo giorno consecutivo di discesa del numero di letti occupati sia in terapia intensiva (-22 ieri) e nei reparti ordinari (-415). Sono infine altri 20.115 i guariti o dimessi che portano il numero di attualmente positivi a 561.380, in calo di 3.394 unità.

Nel dettaglio delle regioni Lombardia e Veneto si confermano le uniche due regioni sopra i duemila casi in un giorno, seguono Sicilia, Lazio e Puglia. (S. Pie.)

Venerdì 15 Gennaio 2021

