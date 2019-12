I nostri cari e preziosi amici pelosi

Il libro di questa settimana s'intitola Storie di cani, gatti e altri animali scritto da uno dei maggiori etologi attuali, il professor Danilo Mainardi.

Nella sua lunga vita di scienziato e divulgatore, ha dedicato grande attenzione e passione agli animali «amici dell'uomo». Infatti non è un caso che ci sia il detto che di solito riguarda le coppie umane: Dio li fa e poi li accompagna.

L'etologo amava in particolare i cani, ma anche i gatti e molti altri nostri «compagni» di vita o di lavoro. In questo volume, con la prefazione di Piero Angela, sono raccolti i suoi scritti più belli su di loro, pagine ricche di storie e interessanti spunti di riflessione.

In questo bel libro vengono trattati temi a noi tutti ben cari come ad esempio l'uomo abbia influenzato e guidato il destino evolutivo, mutandone, a partire dal selvatico, comportamenti e attitudini. Ma ci sono anche tanti aneddoti e curiosità come Usain Bolt che fa da testimonial al Ghepardo, l'animale più veloce della terra, che rischia l'estinzione; i cani e i gatti di personaggi famosi. (A.Ben.)

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

