I neutrini fanno i trasformisti

Mario FabbroniC'è la prova definitiva che le più misteriose e sfuggenti delle particelle, i neutrini, sono dei trasformisti: cambiano identità mentre sfrecciano quasi alla velocità della luce.Una rivoluzione. Perché la scoperta porta alla certezza che i neutrini hanno una massa: caratteristica non prevista dalle teorie attuali e che apre la via a una nuova Fisica. I neutrini trasformisti si sono portati (alla velocità della luce) dai laboratori del Cern di Ginevra - che li produce - fino a quelli del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove vengono rilevati dall'esperimento Opera che proprio ieri ha annunciato - e pubblicato su Physical Review Letters - la conclusione dell'esperimento. In parole più semplici, sono stati percorsi 730 chilometri attraverso la crosta terrestre in 2,4 millisecondi.Il progetto CNGS (Cern Neutrinos to Gran Sasso) è stato realizzato proprio per «verificare il fenomeno della trasformazione dei neutrini muonici, misurando con il rivelatore Opera l'apparizione di neutrini tau» dopo il loro viaggio dal Cern ai Laboratori sotterranei del Gran Sasso. Esistono, infatti, tre tipi di neutrini (muonico, elettronico e tau): la loro trasformazione è un processo noto come oscillazione, la cui scoperta è stata insignita del Premio Nobel per la Fisica nel 2015.«Abbiamo analizzato tutti i dati con una strategia completamente nuova, tenendo conto delle caratteristiche peculiari degli eventi - ha detto Giovanni De Lellis, responsabile della collaborazione internazionale Opera -. E riportiamo anche la prima osservazione diretta del numero leptonico del neutrino tau, ossia il parametro che discrimina i neutrini dalla loro controparte di antimateria, gli antineutrini».De Lellis, in conclusione, ha sottolineato che «è molto gratificante vedere oggi che i risultati ottenuti superano ampiamente il livello di significatività statistica che avevamo previsto quando abbiamo proposto l'esperimento».riproduzione riservata ®