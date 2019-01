I NARCOSINTI

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoDa organizzazione criminale a gestione familiare a holding malavitosa inserita nel narcotraffico internazionale. I Casamonica avevano fatto il grande salto. Almeno secondo gli investigatori dell'antimafia, che hanno scoperto il traffico di cocaina tra il Brasile e le roccaforti del clan sinti.Per far entrare la droga in Italia avrebbero utilizzato anche un aereo privato atterrato a Ciampino. Non più quindi soltanto protagonisti di spaccio di cocaina al minuto nelle vie della Romanina e del Quadraro ma anche finanziatori ed organizzatori di carichi di tonnellate importate dal Sud America. È di settemila chili di cocaina e di cinque persone arrestate, il bilancio del maxi blitz del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della guardia di finanza, in collaborazione con la D.E.A. statunitense, condotto tra Roma ed il Brasile in cui sono stati utilizzati anche agenti under cover che si sono finti funzionari doganali corrotti in grado di far passare il prezioso carico senza controlli. In manette sono finiti Salvatore Casamonica, ritenuto dagli investigatori il boss dell'organizzazione, un suo fiancheggiatore di nome Silvano Mandolesi, considerato un broker della cocaina che teneva i rapporti con in narcos sud americani, Dorian Petoku e Tomislav Pavlovic - rispettivamente albanese e montenegrino - che svolgevano il ruolo di organizzatori logistici per il trasporto della droga, e Marcello Schiaffini che aveva il compito di fare da tramite per portare messaggi di servizio tra gli appartenenti al gruppo per evitare le intercettazioni.L'importazione della cocaina ha comportato un investimento del clan Casamonica di quattro milioni e mezzo a carico, per un totale di oltre quaranta milioni euro. Ad interrompere i loschi traffici della famiglia nomade, molto temuta nella Capitale e ramificata in vari settori economici, fu proprio l'arresto nel 2018 di Salvatore Casamonica nell'operazione Gramigna. Le indagini di tipo tradizionale sono state accompagnate da una strutturata operazione speciale, attraverso l'infiltrazione nell'organizzazione criminale di agenti sotto copertura, che sono riusciti a entrare in contatto con Salvatore Casamonica conquistandone la fiducia e ottenendo dal narcotrafficante compiti di assoluta delicatezza, come quello del reclutamento del pilota e del volo a bordo del quale sarebbe stata trasportata la droga.riproduzione riservata ®