I muri proteggono, e dividono. La Storia ha incontrato tante volte il concetto di muro. Uno straordinario albo illustrato per i piccini sa raccontare cosa può essere davvero un muro. Una protezione, di certo. Dagli orchi affamati, per esempio. Da un mondo che fuori non si conosce. E vale anche per un muro che sta proprio nel centro di un libro. Il soldatino ne ammira soddisfatto la grande e invincibile altezza. Può accadere però, che il pericolo sia anche nella propria parte di muro. Cosa accade se è proprio un orco a scavalcarlo e dare una mano? Il soldatino scopre quindi cosa c'è dall'altra parte del muro e del libro. E la conclusione è su una pagina di grande festa. I libri per bambini hanno spesso il grande pregio di spiegare, con pochi tratti e poche parole, questioni complesse anche per gli adulti. Forse solo per gli adulti.

Il muro in mezzo al libro di Jon Agee,

Il Castoro, 13,50 euro

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA