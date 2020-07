I morti ufficiali da coronavirus in Italia superano i 35 mila, cifra inimmaginabile a inizio pandemia, che ora viene considerata tuttaltro che finita. Tanto che il ministro della Salute Speranza aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi che l'Italia considera a rischio.

«Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia - dice Roberto Speranza -. Nel mondo l'epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora». Una espressione ricorrente del periodo è «casi d'importazione», come quelli dei bengalesi nel Lazio e degli altri migranti sbarcati soprattutto in Sicilia e Calabria. Altri 42 africani ospiti della Croce Rossa a Jesolo (Venezia) sono risultati positivi, oltre a un operatore della struttura. I focolai locali degli ultimi tempi sono dovuti insomma in gran parte a casi d'importazione o a contagi in aziende, come quelle della logistica e alimentari in Emilia Romagna. Proprio per questo i riflettori restano accesi sulla situazione all'estero e la lista dei paesi bloccati dall'Italia è ormai giunta a 16.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA