I Momix, l'ormai leggendaria compagnia statunitense di danzatori-illusionisti creata da Moses Pendeleton, ha scelto Roma per il debutto del nuovo spettacolo, ispirata al capolavoro di Lewis Carroll, intitolata Alice. L'inedita produzione internazionale, presentata nell'ambito della IX edizione del Festival Internazionale della Danza di Roma organizzato dall'Accademia Filarmonica Romana e dal Teatro Olimpico, debutterà questa sera sul palco di piazza Gentile da Fabriano, dove resterà fino al 3 marzo. «Sarà un viaggio all'interno della tana del bianco coniglio, che è un andare in profondità nel nostro inconscio, viaggio che non si sa se sarà piacevole o spiacevole, ma che è inevitabile compiere per rinascere, per crescere» ha spiegato il carismatico fondatore dei Momix.

Info 0632659916, biglietti da 30 a 40 euro, 18 euro per gli under 14

