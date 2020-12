I misteri di Londra: Boris ok alle feste ma poi annulla tutto

Cosa nasconde sul Covid-bis la perfida Albione, come fu definita l'Inghilterra da un francese del Settecento mentre ipotizzava l'attacco militare dal mare? Ci sono dichiarazioni e tempi tutt'altro che chiari in questo fulmine a ciel sereno piombato dal Regno Unito sul resto del mondo. Avesse i poteri giusti, sua Maestà metterebbe all'angolo l'arruffato premier Johnson.

Solo poche ore fa, Boris aveva annunciato un «Natale diverso» al di là della Manica. Invece dalla mezzanotte a Londra è in vigore un lockdown totale, mentre gli scozzesi non vanno nel resto del Regno.

Non solo. Il ministro della Salute ha ammesso che il nuovo ceppo di Covid19-bis sarebbe comparso a metà settembre a Londra e nel Kent, diventando dominante quasi subito: il 9 dicembre la variante risultava presente nel 62% dei casi a Londra, 59% nell'Inghilterra orientale e 43% nel Sud-Est. Insomma, inglesi non solo maestri di calcio ma anche di fandonie. (M.Fab.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

