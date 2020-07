I minorenni? Mettevano in chat le loro foto

Enrico Chillè

Incontri tra adulti e adolescenti sui social e prestazioni sessuali a distanza dietro compenso, con un preciso listino prezzi: da 10 euro per foto osé con messaggi vocali omaggio fino a 50 euro per una videochat erotica di 90 minuti. Lo ha scoperto la Polizia Postale, che ieri ha effettuato sequestri e perquisizioni in 19 province di 12 regioni, sgominando una rete di diffusione di pedopornografia. Gli indagati sono 21, tra cui due minorenni.

L'indagine Pay to see è nata dalla segnalazione dei genitori di una 14enne di Foggia, insospettiti dall'eccessivo utilizzo di un social network da parte della figlia. Controllando il telefono dell'adolescente, gli investigatori hanno scoperto che questa si accordava con uomini provenienti da tutta Italia per fornire, dietro pagamento su conti online, diversi tipi di prestazioni e materiale pedopornografico. Insomma, alimentava direttamente il mercato. La 14enne, oltre a fornire foto, video e dirette hard, si avvaleva anche della collaborazione di un amico minorenne, anche lui indagato, che si occupava invece di intrattenere i pedofili nelle chat di testo. A coordinare le indagini la Procura di Bari e il Cnpco della Polizia Postale, che lancia un monito allarmante: «C'è un utilizzo sempre più distorto dei social da parte di ragazzini sempre più giovani, inconsapevoli della gravità penale delle loro azioni».

