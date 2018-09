Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I mille perché della natura. Gli scienziati in erba possono finalmente trovare risposte a domande e curiosità nel corso della giornata La biodiversità svelata dalla chimica. L'occasione giusta per scoprire che i camaleonti cambiano colore come espressione del loro umore. Che alcune iguane riescono a camminare sull'acqua senza affogare. O ancora che l'orso polare ha la pelle nera per assorbire meglio il calore dei raggi solari. Tra una domanda e una risposta, i bambini potranno mettersi alla prova con sette avvincenti esperimenti, durante i quali, grazie alla chimica, verranno svelati i segreti di alcuni animali. Come quello di una creatura cara a Harry Potter, il basilisco. Per sfuggire ai predatori, questa lucertola dell'America centrale, riesce a correre sull'acqua. Questo è possibile perché il suo peso non supera i 100 grammi e per la particolare conformazione delle zampe posteriori che trattengono delle piccole bolle d'aria sotto il palmo. Ma, in particolari condizioni, anche l'uomo può riuscire in questa incredibile impresa. Tra gli esperimenti da provare, anche quelli sulla capacità termica. Per scoprire come fanno gli animali che vivono in ambienti estremi in cui fa molto caldo a non scottarsi o a disperdere il calore in eccesso. Domenica 11-17, tutte le attività sono comprese nel costo del biglietto. Info www.bioparco.it