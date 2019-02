I militari in visita ai musei capitolini

Alessia Milani

Una rappresentanza di militari della Brigata Sassari in servizio a Roma per l'operazione «Strade sicure» è stata ieri in Campidoglio per una visita guidata ai Musei Capitolini. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti attraverso cui i militari di «Strade sicure», liberi dal servizio, potranno conoscere in maniera consapevole e stimolante il patrimonio culturale della città, un bene comune e condiviso, da apprezzare e tutelare.

L'iniziativa, nata per volontà del comandante della Brigata Sassari, generale Andrea Di Stasio, è stata accolta con favore dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal sovrintendente Claudio Parisi Presicce, «nell'ottica di un sempre maggiore consolidamento dei rapporti di fattiva e reciproca collaborazione già esistenti tra Roma Capitale, Sovrintendenza capitolina ai beni culturali ed Esercito e come segno di riconoscenza per il generoso ed esemplare impegno profuso dai militari a favore della collettività».

Al progetto partecipa il personale del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata Sassari, l'unità dell'Esercito che dal 15 gennaio scorso ha assunto il comando dell'operazione in cui sono impiegati circa 2.000 militari con il compito di garantire la sicurezza di circa 160 siti sensibili, presenti in maggioranza nella Capitale.

