«I miei Diari aperti per 11 brani onesti»

Onesto. Essenziale. Un po' come lei. Elisa Toffoli, gentile e sorridente di prima mattina - «Ho fatto già il mio giro in bicicletta», scherza - mentre sorseggia il suo caffè e racconta il nuovo disco che esce oggi. Autobiografico. Nato aprendo vecchi diari e spulciando frasi. Diari aperti, appunto, il titolo. Secondo disco in italiano (dopo Anima Vola) per la cantante friulana e primo senza l'etichetta di Caterina Caselli. Prodotto da lei, da Taketo Gohara e Andrea Rigonat, suo marito oltre che suo chitarrista.Nostalgia del passato? «Più che nostalgia, voglia di rispolverare ricordi e solleticare emozioni».Ma perché Diari aperti?«Perché possono essere ancora scritti. Un pugno di canzoni nate come fiume in piena. Anche fragile, L'amore per te, con gli arrangiamenti orchestrali di Patrick Warren, o Quelli che restano, con le frasi di un amico che poi però se ne è andato a vivere a Brooklyn, o L'estate è già con la parte parlata di Tonino Carotone».Non stava lavorando al disco per i 20 anni di carriera?«Non è mai uscito. Non c'erano canzoni attuali che mi rappresentassero oggi. Quindi le ho chiuse in un cassetto e sono ripartita da zero. Ed ecco gli undici brani onesti».In che senso?«Non ho sbracato con arrangiamenti sfarzosi. Queste canzoni sono davvero canzoni. Profonde, autobiografiche e dirette. Scritte di notte, in solitudine».Lei è un po' controcorrente, lo sa?«È una vita che lo sono (ride, ndr). Sono un po' nerd, di quelle che stanno come i topini, chiusi ore a fare le cose. Anche mio marito è nerd (ride, ndr)».Ha lasciato Caterina Caselli.«È stato difficile, ma il capitolo andava chiuso. Resta il legame affettivo, però. Ci siamo scambiate telefonate piene di emozione: sono entrata in Sugar che ero davvero piccola ed è stata lei a insegnarmi che la semplicità è un punto di arrivo e non un punto di partenza».E il duetto con De Gregori?«Sa di paranormale (ride, ndr). Canzone scritta in una notte pensando alla sua voce, ma ci ho messo una settimana a mandargliela. Ero troppo emozionata. Ma lui mi ha detto subito di sì».E Calcutta?«Per me lui è un toccasana per la musica italiana. È un ribelle senza regole. E anche in Se piovesse il tuo nome si è preso tutta la libertà che ha voluto».E poi, il tour nei teatri. Ospiti?«Non ci ho ancora pensato, ma spero ci siano anche De Gregori e Calcutta. Sto lavorando alla scaletta. Non snaturerò i vecchi brani, mentre i nuovi avranno in teatro il loro palcoscenico migliore. Ci saranno un quartetto d'archi e la band».Dica la verità: rifarebbe Amici?«Non lo escludo. Fare il coach mi è piaciuto molto e lo reputo una scuola più che un talent».Non esclude nemmeno Sanremo?«Non lo escludo».Cosa scriverebbe adesso sulla sua pagina bianca di diario?«Di imparare a godermi di più le cose. Sono una formichina che a volte non si gode ciò che ha».riproduzione riservata ®