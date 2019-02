«I mie consigli a CR7 per battere l'Atletico»

Massimo Sarti

«La qualità di una squadra passa dal centrocampo. Amo molto come gioca Miralem Pjanic, dal quando è alla Juventus è migliorato molto nella costanza di rendimento. Se lui, CR7 e tutti i compagni avranno il coraggio di andarsi a prendere la palla e di giocare con serenità, la squadra girerà». In vista della sfida all'Atletico Madrid in Champions, i consigli più graditi arrivano da una collega di reparto e di colori bianconeri, Martina Rosucci. La campionessa torinese, 27 anni il prossimo 9 maggio, è in attesa di tornare in campo («l'obiettivo è farlo a marzo») dopo un infortunio. E' prossima alla laurea in scienze motorie, bella, spigliata e determinata. MR8 (vedi profilo twitter di Martina) non esita a dare indicazioni a CR7 e compagni che, prima di rituffarsi nell'avventura europea, hanno già ammazzato il campionato con il +13 sul Napoli. La Juventus Women è a sua volta detentrice del tricolore e ora è solo (si fa per dire) in testa con un punto di vantaggio sulla Fiorentina e 5 sul Milan, battuto 2-0 nell'ultima giornata dalle ragazze bianconere. «Nel femminile difficilmente si vince con tante giornate di anticipo». L'inizio di una svolta storica, un trampolino di lancio, l'ingresso a tutti gli effetti delle big del calcio italiano nel mondo delle donne. «Stiamo percependo in questi due anni grande attenzione, come mai prima. Fondamentale è anche poter lavorare quotidianamente con certi mezzi, affiancate da uno staff di professionisti».

Ecco, la Nazionale. Dal 7 giugno al 7 luglio ci saranno in Francia i Mondiali, nel quale le azzurre torneranno dopo 20 anni di assenza. Ed a 12 mesi di distanza dalla mancata partecipazione a Russia 2018 dei colleghi uomini: «Da tifosa mi è dispiaciuto. Siamo un po' le eroine che vanno al Mondiale al posto dei maschi e si sono sentite molte battute su questo. In realtà abbiamo il nostro percorso. Siamo delle debuttanti, ma con grande entusiasmo. Non ci limiteremo a partecipare».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA