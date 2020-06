I mercati rionali aprono di notte

Mercati aperti anche la sera. Da ieri è in vigore la nuova ordinanza firmata dalla Sindaca Raggi che disciplina e semplifica gli orari di apertura di tutte le tipologie commerciali che esercitano su area pubblica, compresi gli operatori del commercio in forma itinerante. Non servirà più, dunque, la maggioranza degli operatori per permettere di protrarre l'orario, che non rappresenta un obbligo per chi non vuole fornire servizi la sera. Dopo questi mesi di lockdown vogliamo offrire ai cittadini spazi in cui incontrarsi e stare all'aperto. Il mercato si conferma così un luogo di aggregazione, ha affermato Raggi. Un modo per agevolare sul fronte burocratico e consentire insieme un'erogazione dei servizi a tempistica differenziata in funzione delle esigenze della cittadinanza, ha evidenziato Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.(V. Con.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA