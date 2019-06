I medici: «Situazione critica ma ha una fibra molto forte»

Andrea Camilleri, il vecchio leone siciliano, fumatore incallito, scrittore senza soluzione di continuità, non molla, anche se sedato e attaccato ai macchinari. L'affetto di milioni di italiani continua stringersi intorno a uno degli autori più amati, prolifici e venduti in tutto il mondo, in un abbraccio corale: «Forza Maestro, siamo tutti con te». Migliaia i messaggi sui social di sostegno e incitamento al papà di Montalbano? ricoverato in rianimazione dall'altro ieri.

Andrea Camilleri «ha una fibra forte. Le condizioni dello scrittore sono stazionarie ma rimangono critiche, la prognosi è riservata». Parla così Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale Santo Spirito, leggendo il bollettino medico delle ore 17. «Questa situazione potrebbe durare a lungo - aggiunge Ricci - non possiamo prevedere esattamente». Era stato dello stesso tenore il bollettino precedente, quello di mezzogiorno: «La prognosi è riservata, il paziente non è cosciente». Lo scrittore 93enne è ricoverato nel nosocomio romano dopo un arresto cardiaco, 20 giorni fa, si è scoperto ieri, si era rotto il femore cadendo in casa.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA