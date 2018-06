«I marziani? Sono i più puri tra noi»

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Deserto del Nevada, a due passi dall'Area 51, luogo top secret dove si cerca vita aliena. Valerio Mastandrea è uno scienziato napoletano, solitario e malinconico, più incline ad ascoltare i suoni dello spazio, che ad investire sui rapporti umani. La sua vita cambia percorso, quando da Napoli, arrivano due nipoti, rimasti orfani. Tito e gli alieni, diretto da Paola Randi, si muove tra fantascienza e commedia, e fa centro nelle emozioni, con un messaggio che si nasconde tra radar ed extraterrestri. Ma arriva forte.Nel film, l'alieno è chi perde il ricordo delle persone care e del passato. La memoria va nutrita?«Sono d'accordo, la memoria va coltivata, quella della propria vita, ma anche storica e sociale, purché non diventi una zavorra, un legame da cui non si riesce più a liberarsi per proseguire verso la conoscenza di presente e futuro».Cosa le è piaciuto del film?«Ho fatto il primo corto della regista, Giulietta nella spazzatura, già c'era un'idea di poesia e arte che usciva dai canoni del cinema. Come in questo film, dove me ne sono fregato del genere, perché mi interessavano le emozioni.In effetti il suo personaggio è molto poetico, quasi romantico?«È un uomo un po' orso, che viene travolto dall'affetto verso i nipoti. E attraverso questo incontro si risveglia da un letargo emotivo, accettando la sua vita nuova».Tra l'altro recita in inglese e napoletano. Difficile?«Non ho avuto paura di parlare in inglese come mangio, va benissimo. Da qui a fare una carriera internazionale la vedo complicata».Il film è stato girato tra Spagna e Nevada. Una lavorazione lunga?«No, lo abbiamo girato in 5 settimane. È un film all'italiana, nel senso che gli americani avrebbero girato una sola sequenza nello stesso periodo. Da decenni sento parlare di crisi del nostro cinema, ma ben vengano i risvegli creativi e un po' di follia, altrimenti un film così non lo avremmo mai fatto».Insieme a lei anche due attori bambini. Che ruolo hanno?«Il professore mantiene vivo il ricordo di sua moglie, per vivere il presente. Dorme e viene svegliato da due mosche, i personaggi di Luca Esposito e Chiara Riccio, che prova a schiacciare. Ma sono i bambini che gli insegnano il coraggio di amare ed essere amato».A proposito di alieni. Chi sono nella nostra società?«Quando si dice che sono tra noi, mi viene l'ansia. Quando parlo di un marziano, mi riferisco sempre agli esseri umani, a quelle persone pulite e candide. Per questo penso sempre alla responsabilità dei comportamenti, compreso il mio».riproduzione riservata ®