I Maneskin tornano a casa «Anteprima in strada coi fan»

ROMA - Flash mob dei Maneskin ieri mattina a mezzogiorno a Piazza del Popolo, bissato poi nel pomeriggio a Milano. Un mini-concerto gratuito per lanciare, in anteprima, il nuovo singolo della band che aveva entusiasmato e stupito nella scorsa stagione di X Factor. Il tam tam per convocare i fan è stato portato avanti completamente sui social del gruppo, convocando tutti nel centro di Roma con poche ore di anticipo, ma questo non ha impedito a decine di ragazzi di presentarsi per ascoltare da vicino i loro beniamini.Damiano, la voce e il leader dei Maneskin, che aveva letteralmente fatto impazzire il pubblico di X-Factor, ha spiegato ai fan in delirio il motivo del mini concerto: «Siamo partiti suonando a pochi metri da Piazza del Popolo, ora torniamo a casa, in mezzo alla strada, cantando qui con voi. È un ritorno alle origini, come testimonia il nome scelto per il nostro nuovo singolo». E infatti, la nuova hit, che sarà possibile ascoltare da oggi su Spotify e iTunes, si intitola Torna a Casa.«Per noi questo singolo - ha spiegato Damiano parlando con la stampa - è veramente molto importante, quindi abbiamo deciso di tornare in strada, dove il nostro pubblico ci ha conosciuto, per regalare l'anteprima del nuovo pezzo ai nostri fan». Torna a casa, il singolo suonato in anteprima non è altro che un antipasto dell'attesissimo nuovo disco dei Maneskin che uscirà tra poche settimane. Poi, da novembre, il via al tour autunnale, che in gran parte è già sold-out nella stragrande maggioranza delle città in cui la band si esibirà. (M. Esp.)