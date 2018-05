I love cuore la campagna

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Una malattia cronica severa che progredisce silenziosamente, anche in assenza di sintomi evidenti, esponendo il paziente a un elevato rischio. È lo scompenso cardiaco, cenerentola delle malattie cardiovascolari poco conosciuta nonostante sia la seconda causa di morte in Italia, colpisce circa un milione di persone con 190mila ricoveri l'anno, compromettendo la qualità della vita dei malati. Per accendere i riflettori su questa grave patologia ha preso il via la Campagna I LOVE LIFE. Il cuore è imprevedibile, lo scompenso no. Curarlo si può. Non lasciare andare la tua vita è un' iniziativa di Novartis, dedicata a pazienti e familiari.Prevede incontri con specialisti, pazienti, popolazione sul territorio nazionale, eventi di sensibilizzazione e il lancio di una pagina facebook (https://www.facebook.com/AscoltailTuoBattitoITA).La campagna è promossa con il patrocinio del Ministero della Salute e di AISC, Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e ha l'obiettivo di far conoscere l'importanza e la severità di questa patologia, per consentire a chi ne soffre di rivolgersi subito allo specialista e trovare le soluzioni terapeutiche. «Oggi lo scompenso cardiaco può essere curato in maniera efficace - dichiara il professor Claudio Rapezzi, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Alma Mater, Università di Bologna e Direttore Unità Operativa di Cardiologia Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna - Da un anno, abbiamo una nuova arma a disposizione, gli ARNI (inibitori del recettore dell'angiotensina e della neprilisina). Si tratta di una nuova classe di farmaci che rappresenta la prima novità sullo scompenso cardiaco da 15 anni a questa parte. Sono farmaci che vanno ad amplificare la funzione di sistemi neuro-ormonali, in grado di produrre benefici clinici a lungo termine. Studi clinici hanno dimostrato come questa nuova classe di farmaci prolunghi la durata della vita con valori medi intorno ad un anno e mezzo in un soggetto di 60 anni, ma con punte fino a 2-3 anni in più rispetto alle terapie disponibili». (leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®