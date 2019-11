I libri raccontano storie, e nello stesso tempo fanno brillare piccole stelle. L'amicizia nei bambini è cosa seria. E non è sempre così facile riuscire a crearle. Accade anche al coccodrillo Hugo, lui era una stella del circo, ma un dromedario ambizioso lo spinge giù dalla carovana lasciandolo solo in un bosco. Così Hugo deve ricominciare da capo, e decide di fare amicizia, il suo aspetto però non lo aiuta e nessun animale del bosco si avvicina. A nulla serve il sorriso, o l'invito per la merenda con torte appena sfornate. Ogni volta i suoi progetti di amicizia sono disattesi. Triste, decide di trasferirsi altrove, dove magari il suo aspetto è meno pauroso. Un grande gesto di coraggio però convince per prima una famiglia di cinghiali, poi si affacciano curiosi alla sua cucina altri animali, e nel giro di poco tempo la vita del coccodrillo torna ad essere piena di amici.

Hugo di Mia Nilsson,

Il Barbagianni, 16,90 euro

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

