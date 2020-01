I libri per bambini sono anche libri dedicati ai bambini, e il tempo per loro è fondamentale. Come è fondamentale non perderli di vista, metterli al centro di ogni ragionamento, non solo famigliare, ma anche sociale. L'adozione internazionale, di cui scrive in un saggio divulgativo e informativo il giornalista Davide Pelanda, è in una fase complessa, in cui si segnala una diminuzione delle famiglie richiedenti. A spaventare spesso la complessità e i costi, più che l'impegno. Storie descritte con equilibrio ed emozione, dati, suggerimenti e informazioni sottesi al racconto, sono specchio efficace e prezioso di una scelta importante, che pone al centro il bambino. Un libro prezioso, spaccato della realtà più attuale, scritta con lo sguardo da giornalista ma anche da insegnante e scrittore.

A.I. Adozione internazionale di D. Pelanda, Zedde editore, 13 euro

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

