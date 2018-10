I legali di CR7 ottimisti si punta all'archiviazione

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy Ormezzano ROMA - Soddisfazione e ottimismo. Sono questi i sentimenti esternati dal principale avvocato di Cristiano Ronaldo, Peter S. Christiansen, secondo il quotidiano portoghese Correio de Manha. Il legale a capo del pool che difende CR7 dalle accuse di stupro mosse da Kathrin Mayorga avrebbe incontrato a Las Vegas i responsabili dell'indagine sui fatti avvenuti nell'estate del 2009. L'avvocato sarebbe apparso molto fiducioso in merito a un esito positivo della vicenda, con possibile archiviazione del caso. Nei giorni scorsi il legale di CR7 aveva respinto con decisione ogni accusa, puntando il dito contro una «campagna diffamatoria intenzionale basata su documenti digitali che sono stati rubati e senza dubbio manipolati», convinto che quanto «accaduto nel 2009 a Las Vegas era un rapporto consensuale». Christiansen vuole smentire la tesi dell'accusa, certa che i 375 mila dollari versati dall'allora giocatore del Real Madrid all'ex modella americana siano interpretabile come un'implicita ammissione di colpa.Oltre alle rassicurazioni del suo avvocato, secondo il quale «sarà confermata l'innocenza di Ronaldo», ieri l'attaccante della Juventus ha incassato i complimenti di Luka Modric, suo ex compagno al Real Madrid: «Cristiano è di gran lunga al di sopra di tutti». Un endorsement che potrebbe in qualche modo rilanciare le chance del fuoriclasse portoghese di ottenere il sesto Pallone d'Oro della sua strepitosa carriera. I suoi principali avversari? Lo stesso Modric e i francesi Mbappé e Griezmann, grandi protagonisti del Mondiale in Russia.