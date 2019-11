I legali della famiglia di Luca «Subito le perizie su Anastasiya»

Emilio Orlando

Perizie genetiche e un'audizione sui testimoni, compresa la fidanzata Anastasiya saranno disposte dalla procura su richiesta dei legali della famiglia di Luca Sacchi. Ieri gli avvocati Paolo Salce e Armida Decina con la criminologa Ilaria Magnanti hanno presentato un'istanza al sostituto procuratore Nadia Plastina, in cui sollecitano il compimento di alcuni atti d'indagine.

«In particolare - dicono gli avvocati - è stata richiesta l'audizione di Anastasia e Giovanni Princi al fine di poter chiedere loro spiegazioni sulle tante contraddizioni emerse dal primo filone di indagine nonché per poter chiedere loro, in qualità di persone informate sui fatti, maggiori particolari che sarebbero potuti sfuggire nell'immediatezza dell'accaduto. È stato Altresi richiesto - concludono Salce e Decina - sulla scorta di recenti pronunce giurisprudenziali per casi analoghi, il prelievo del campione biologico di Anastasia per poterlo confrontare con quelli che eventualmente saranno rinvenuti nella mazza da baseball sequestrata».

I carabinieri de nucleo investigativo di via In Selci stanno ricostruendo le drammatico e concitate fasi di quello che doveva essere uno scambio di droga, probabilmente due chili cocaina, per il quale era stata pattuita la somma di 60 mila euro. Lo scambio doveva avvenire al parco della Caffarella, dove in realtà si è verificato il pestaggio con la mazza da baseball. Secondo quanto sta emergendo sulla scena del crimine, insieme a Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, entrambi in carcere per l'omicidio, Simone Piromalli e Giovanni Princi c'erano anche due narcotrafficanti di spessore di Tor Bella Monaca, orbitanti, insieme alla ndrina Marando di San Basilio alla criminalità organizzata che gestisce le piazze di spaccio secondo gli stilemi camorristici e della Ndrangheta.

La lente d'ingrandimento dei detective si concentrerà anche sulla figura di Anastasia, la cui versione dei fatti, lacunosa e contraddittoria potrebbe modificare a breve la sua posizione da quella attuale di persona informata sui fatti a quella di indagata. La parola, per dipanare molti dei dubbi che avvolgono questa tragica vicenda passerà ora ai genetisti ed agli ematologi forensi.

riproduzione riservata ®

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA