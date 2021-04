I grandi amori hanno diverse fasi: l'attrazione platonica, l'euforia del fidanzamento, l'eccitazione della luna di miele, lo scorno dei primi contrasti, le crisi sull'orlo del divorzio, la rinvigorente riconciliazione, l'affetto dell'età più matura. Paolo Nucci, professore ordinario di Oftalmologia dell'Università di Milano, accademico e divulgatore, queste fasi le ha passate tutte per il suo grande amore che è la Medicina. Trentotto anni di carriera (ne ha 61), una specializzazione in Chirurgia oculare pediatrica (17mila interventi), una passione vivissima descritta nel nuovo libro intitolato (provocatoriamente, Perché (non) fare il medico. Uno zibaldone che ha visto la luce grazie al lockdown. Per fare innamorare le nuove generazioni di medici. (S. Cig.)

Martedì 27 Aprile 2021

