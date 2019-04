I giudici del Riesame non credono alla vittima: Violenza non documentata. Liberi i 3 accusati

Luca Calboni

La vittima si è inventata tutto? E il rapporto sessuale è stato consensuale? Sono questi i dubbi del Tribunale del Riesame, che ha rimesso in libertà tutti i presunti stupratori della 24enne aggredita nella stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). Dopo aver rimesso in libertà Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino, è stata disposta ieri la scarcerazione anche di Raffaele Borrelli.

Per i giudici lo stupro non sarebbe stato «documentato» e, in generale, avrebbero ritenuto «poco circostanziata» la ricostruzione dei fatti fornita dalla giovane donna di Portici, e nelle motivazioni ricordano che i video presentati dagli inquirenti riguardano le fasi antecedenti e subito successive alle presunte violenze. Non ci sarebbe quindi una telecamera che ha ripreso lo stupro.

Il Tribunale del Riesame quindi nutre dubbi sui racconti della giovane di Portici, che già nel corso dei vari interrogatori si sarebbe contraddetta più volte.

Nonostante le possibili contraddizioni però, il gip Valeria Montesarchio aveva convalidato i fermi per i tre ventenni che la ragazza aveva accusato. La 24enne denunciò infatti di aver subito una violenza sessuale il 5 marzo scorso, e che i tre giovani l'avrebbero condotta con la forza nell'ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana: lì, a turno, avrebbero abusato di lei, paralizzata dallo choc e incapace perfino di urlare per chiedere aiuto. Una violenza che è stata comunque certificata dai medici, che a loro volta hanno sempre avvalorato le parole della ragazza.

Ma ci sarebbe di più: stando a quanto riportato dalla giornalista di Fanpage Rosaria Capacchione, la ragazza sarebbe vittima di incubi ossessivi sin dall'infanzia. Sarebbe cioè afflitta da «un gravissimo disturbo della personalità, istrionica e bipolare, che la colloca tra i bugiardi patologici». La presunmta vittima della violenza carnale quindi avrebbe addossato a Raffaele Borrelli, Antonio Cozzolino e Alessandro Sbrescia delle colpe che i tre non avrebbero: la ragazza insomma avrebbe mentito, scrive la Capacchione, «per oscure ragioni» che sarebbero ancora ignote pur «dopo tre anni di psicanalisi».

Qualche dubbio era già nato nei giorni scorsi, quando ad esempio le telecamere avevano mostrato che il presunto stupratore Sbrescia e la giovane si erano salutati in modo amichevole, addirittura con un bacio sulla guancia. Quello stesso ragazzo che, stando al racconto della ragazza, venti giorni prima l'avrebbe inseguita fino al pianerottolo di casa.

