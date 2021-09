I giudici danno ragione ai ragazzi del Cinema America che denunciarono il boicottaggio delle loro arene estive da parte delle grandi associazioni cinematografiche. Il Tar del Lazio infatti, rigettando i ricorsi presentati da Anica, Anec Nazionale e Anec Lazio nel settembre del 2020 contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conferma le misure cautelari disposte per contrastare l'attività di boicottaggio nei confronti delle arene estive gratuite per le stagioni 2018, 2019 e 2020. «La sentenza spiega Valerio Carocci, presidente dell'associazione Piccolo America - riconosce come corrette le valutazioni dell'Antitrust in merito alla natura dei provvedimenti posti in essere dalle associazioni di imprese sia sulla rilevanza del mercato, sia sulla riconducibilità dell'attività delle arene gratuite nell'ambito del mercato della proiezione cinematografica. Sono emerse infatti prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un boicottaggio trasversale contro le arene gratuite». (L.Loi.)



