I Giardini delle meraviglie

Elena BenelliFiori, piante, giardini, paesaggi, incontri, lezioni, moda, musica e teatro: sboccia l'ottava edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, evento di richiamo nazionale per visitatori (oltre 21mila lo scorso anno) e i massimi esperti e professionisti del settore. I Giardini pensili dell'Auditorium si presenteranno come percorso emozionale e tematico: La Soglia, il giardino progettato dai giovani paesaggisti del corso dell'associazione Simonetta Bastelli; poi Tillandsia Wall-Sinfonia Verde nuvole sospese di verde vivo progettate dal biotecnologo Paolo Michieli e dall'architetto Roberta Filippini. Il giardino che scotta raccoglie cactus e succulente rare a basso impatto idrico; l'ultimo trend è Happy garden che porta il giardino in casa e la casa in giardino; Il giardino del ritorno per sperimentare nuovi accostamenti; l'Orto archeologico coniuga l'esperienza degli ortaggi a km 0 con la storia fino al Giardino dei limoni come luogo dell'anima. Vivai selezionati metteranno in mostra agrumi antichi e moderni, esotici e orientali, orchidee rare e preziose, fruttiferi antichi e rari, orticole dimenticate e fiori commestibili, ma anche piante aromatiche, succulente africane, rose moderne, antiche, rampicanti, paesaggistiche, inglesi, cinesi, tè, noisette e ibridi di gigantea, papaveri, bonsai, agapanthus e tante altre meraviglie vegetali. Ai visitatori, oltre ai corsi e incontri sono dedicate passeggiate botaniche, seminari, scuola di giardinaggio ed eventi speciali fino allo spazio ultimi trend di green design. Ai bimbi (4-12 anni) è dedicato una spazio creativo ad hoc.festivaldelverdeedelpaesaggio.itriproduzione riservata ®