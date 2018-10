I giallorossi tornano sotto esame dell'Uefa

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Rischia, ma non molto. Dopo gli incidenti fuori l'Olimpico, che hanno portato all'accoltellamento di due tifosi del Cska Mosca e obbligato la Polizia ad usare gli idranti, l'Uefa sarà chiamata di nuovo a giudicare l'operato della Roma in termine di ordine pubblico. Il club, come già accaduto dopo gli incidenti di Liverpool, ha collaborato e sta collaborando molto con le Forze dell'Ordine per l'individuazione dei colpevoli. Un aspetto questo che l'Uefa prende in grande considerazione e che ha già salvato la Roma nei troppi precedenti. Inoltre gli incidenti non sono avvenuti nel perimetro dell'Olimpico e di conseguenza sono responsabilità di chi ha gestito il servizio di sicurezza e non della Roma dato che all'interno dello stadio è filato tutto liscio se si esclude l'accensione di qualche fumogeno da parte degli ultrà russi. Dovrebbe essere salvata pure la trasferta a Mosca per i tifosi visto che la sospensione condizionale, imposta dopo il ricorso del club, riguarda eventuali incidenti provocati all'estero dai supporter giallorossi.(F. Bal.)