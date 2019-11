I GIALLI DELLA CAPITALE

Emilio Orlando

Sarà una settimana decisiva per chiarire alcuni dei punti oscuri che ancora avvolgono l' omicidio di Luca Sacchi. A quasi 20 giorni dalla tragica notte in cui in ventiquattrenne venne freddato, davanti ad un pub della Caffarella, con un colpo di 357 magnum in testa da Valerio Del Grosso che era in compagnia del complice Paolo Pirino, la procura ha disposto altri accertamenti tecnici sulla mazza utilizzata per il pestaggio e sulla Smart con la quale i due fuggirono.

Oltre alle indagini forensi, il sostituto procuratore Nadia Plastina, titolare dell'inchiesta, riascolterà i testimoni presenti la sera del 23 ottobre in via Mommsen tra cui Anastasia Kylemnyk fidanzata di Luca.

I legali della famiglia Sacchi, Paolo Salice ed Armida Decina che con la criminologa Ilaria Magnati, seguono l'evolversi delle indagini, non si sbilanciano ma attendono gli esiti di alcuni esami tecnici disposti dal pubblico ministero tra cui la perizia sulla macchina sequestrata, noleggiata con la carta di credito del sodale di un clan di narcotrafficanti di Tor Bella Monaca.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA