I genitori non pagano la mensa alla figlia solo tonno e crackers

James Perugia

Non capiva perché ce l'avessero con lei, perché la stessero trattando in modo diverso da tutti gli altri bambini. Così è scoppiata a piangere a dirotto. Alla piccola della scuola elementare del comune di Minerbe (Verona), era stato servito un pasto diverso dagli altri amichetti. Per lei solo tonno e un pacchetto di crackers invece di un pranzo completo perché i suoi genitori, di origine straniera, non sono in grado di pagare regolarmente la retta della mensa.

Un «atto dovuto», si giustifica l'amministrazione comunale guidata dal sindaco leghista Andrea Girardi, deciso in accordo con la ditta che gestisce la mensa: tonno in scatola e crackers per garantire la correttezza verso coloro che pagano regolarmente la mensa scolastica. Un atto «discriminatorio» invece, secondo la segreteria provinciale del Partito democratico, che ha duramente attaccato il Comune leghista. Una diatriba risolta - almeno formalmente - dal bel gesto del centrocampista dell'Inter Antonio Candreva, ex di Juve e Lazio, che ha chiamato il sindaco Girardi per conoscere i dettagli della vicenda e per annunciare che ci penserà lui a pagare la retta della mensa per la piccola.

L'episodio però non sarebbe il primo avvenuto nella scuola veronese. Casi simili si sarebbero verificati alla fine del 2018, tanto che le insegnanti avrebbero in più occasioni rinunciato al loro pasto per darlo ai bambini indigenti. Il Comune ha precisato che segue 36 bambini con problemi economici, che godono della riduzione del buono mensa dal 40 al 50%, stanziando per questo 9.000 euro in bilancio.

Motivazione «indecente» per il Pd, che tuona: «Se il Comune intende colpire eventuali furbetti metta in atto le procedure per rivalersi eventualmente sui genitori e non certo sui bimbi».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA