I gatti all'ombra della Piramide

PIRAMIDE CESTIA

Weekend dedicato alle adozioni, con la possibilità di visitare la Piramide Cestia, il cimitero acattolico. Ed anche: il cat tour alla scoperta dei gatti della colonia, la mostra Art Cat, la micio-riffa, l'incontro con gli esperi Costanza De Palma e Paola Napoleone. Infine

il premio Gattara 2019.

Ingr. da via del Campo Boario, domani e domenica, dalle 10,30 al tramonto, www.igattidella

piramide, 335201266

TEDxRoma

LA NUVOLA - EUR

Il format internazionale che riunisce le menti più brillanti di tecnologia, en- tertainment, economia, design ha come tema: Society 5.0, a human centric future, riflessione sull'essere umano a 500 anni dall'Uomo Vitruviano di Leonardo.

Via Asia 40, domani dalle 10 alle 18, ingr. 49,23 euro, tedxroma.com

