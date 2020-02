I fratelli D'Innocenzo: «Solo i bambini salveranno la nostra disastrosa società»

BERLINO Elio Germano fa il bis in concorso alla Berlinale: dopo Volevo nascondermi, biopic sul pittore Antonio Ligabue, arriva Favolacce (in sala dal 16 aprile), secondo film che lo vede protagonista e che ha ottenuto grandi plausi dalla critica internazionale. A raccontare la periferia romana, con genitori anaffettivi e figli abbandonati a se stessi (o troppo coinvolti nelle meschinità familiari), ci pensano i gemelli Fabio e Domenico D'Innocenzo, di ritorno nella capitale tedesca dopo il debutto de La terra dell'abbastanza.

«In una provincia leggermente sospesa dalla realtà, che un po' somiglia a quella di Lynch e in cui ognuno si può identificare spiegano i registi abbiamo messo in scena una società disastrosa dopo le uniche figure luminose sono i bambini, che hanno la dignità di uscire di scena».

L'ispirazione resta in parte autobiografica, quando i due da piccoli vedevano già il mondo con occhi cinici e disincantati. E la storia di Edward mani di forbice dicono sembrava proprio casa nostra, una specie di posto del cuore. Proveniamo da una famiglia umile, ma la libreria domestica non aveva eguali. Leggevamo da soli di tutti, da Gianni Rodari a Charles Bukowski. Non siamo bravi a parole così abbiamo iniziato a scrivere poesie e a disegnare, per sublimare il tutto con il cinema. Ognuno si mette sul letto e compone, mandando per email all'altro il contenuto, che di solito è molto simile. Lavoriamo quasi in simbiosi, in maniera poco convenzionale e selvatica, finiamo le frasi a vicenda e ci capiamo con un solo sguardo, abbiamo gusti identici ma è un problema assurdo quando si tratta di donne».

Il prossimo progetto? «Un libro di fotografia, un altro modo di guardare la vita e condividerla». (A. D. T.)

