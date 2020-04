I fondi al Campus Biomedico per il reparto Dea

A pochi giorni dalla firma del Protocollo di collaborazione, Intesa Sanpaolo rende noto di aver già definito una serie di interventi a contrasto dell'emergenza Coronavirus per la destinazione di 80 milioni di euro, cioè di gran parte dei 100 donati dal Gruppo alla sanità nazionale. In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all'acquisto di apparecchiature mediche e di altro materiale medicale richiesto dal Commissario Straordinario in accordo con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori, mascherine, guanti, tute.

A Roma o fondi andranno a supporto del Campus Bio-Medico Università Roma per la conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione in un Campus Covid Center che includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31 ordinari)

