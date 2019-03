I dolori del derby anche a Londra

Luca Calboni

LONDRA - Ponte Milvio, San Giovanni, Prati, Victoria Station di Londra. Sembra di essere nel cuore della Capitale: cori, inni, urla, a due passi della celebre stazione ferroviaria inglese. E invece siamo al Rileys bar (16 Semley Place), sede dell'AS Roma UK - Roma Club London, uno dei più grandi del mondo per numero di soci. «L'anno scorso siamo arrivati a quasi trecento membri - racconta il vicepresidente del club, Daniele Carminetti - oggi siamo davvero tantissimi, ma non come contro il Liverpool», ricordando la partita di Champions League.

Qui, il tifo giallorosso di Londra si ritrova come in curva sud, a sostenere la Roma anche nelle partite più dure: almeno trecento persone hanno seguito il derby. Pinta in mano e urla a squarciagola. Nonostante il parziale si faccia sempre più doloroso, i cori e le urla non si quietano. Nonostante il risultato, il Roma club si consola con l'andamento spaziale della sua squadra di calcetto: i giallorossi sono a due punti dalla vetta della classifica, in un torneo a 10 squadre internazionali di altrettanti club di team italiani ed europei.

