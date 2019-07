I dipendenti: «Troppo caldo» E così il Municipio XIII chiude

Francesco Balzani

Il Municipio XIII chiude i battenti per troppo caldo. Non è uno scherzo di inizio estate. Ma quello che sta accadendo alle sede dell'Aurelio dove il piano adibito agli sportelli del servizio anagrafico, e quindi al contatto con l'utenza cittadina, vive da un mese una situazione paradossale. L'impianto dell'aria condizionata, infatti, è guasto e nonostante le insistenze dei cittadini e degli impiegati il problema non è stato risolto.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata ieri. Verso le 12, con una temperatura interna di 35 gradi aumentata dalle strutture in vetro, due impiegate municipali sono state colte da malore. La più anziana delle due è svenuta in bagno e nella caduta si è fratturata un braccio. Necessario l'intervento dell'ambulanza che l'ha portata al Gemelli mentre un altra impiegata è stata riaccompagnata a casa dopo un mancamento. Il resto dei dipendenti ha lasciato alla spicciolata la struttura. Pure i tanti utenti in coda, che avevano preso appuntamento mesi fa, hanno preferito desistere, esausti dopo ore di fila nell'afa più totale.

«Per garantire la continuazione dei servizi ho convocato una Commissione trasparenza. In assenza totale di sostegno politico da parte del M5S stiamo facendo il massimo col direttore del Municipio», ha dichiarato il consigliere Fdi Giovagnorio. «Un ulteriore schiaffo a impiegati e cittadini già stremati dagli appuntamenti rilasciati a mesi di distanza. Stiamo lavorando in Campidoglio all'abolizione del sistema Tupassi per risolvere anche questa questione, alza il tiro Visconti, Delegato all'Ambiente Fdi al Comune. E oggi molti dipendenti non si presenteranno al lavoro.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA